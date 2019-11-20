Forbes оценил, сколько Собчак, Бузова и Клюкина зарабатывают в Instagram

Журнал Forbes впервые составил рейтинг звезд отечественного шоу-бизнеса по размеру доходов в Instagram. Больше всех на рекламе в социальной сети зарабатывает телеведущая Ксения Собчак – ее доход оценивается в $1,6 млн. Издание отмечает, что журналистка размещает в своем аккаунте по несколько рекламных постов в неделю и порой в день. В своих постах Собчак часто отмечает такие марки, как Bosco di Ciliegi, Dior, Audi, Beluga.

На втором месте телеведущая Регина Тодоренко ($0,86 млн), рекламирующая в соцсети косметические бренды, одежду и товары для детей. Топ-3 замыкает телеведущая и певица Ольга Бузова, доход которой аналогичен Тодоренко. Она является лицом нескольких крупных косметических брендов.

Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram российских звезд только двое мужчин – автоблогер Алан Енилеев (4-е место рейтинга) и боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов (7-е место). Доходы Енилеева и Нурмагомедова оцениваются в $0,85 млн и $0,57 млн соответственно.

В список известных медиаличностей, которые зарабатывают больше всего в соцсети, также вошли певицы Полина Гагарина ($0,77 млн), Елена Темникова ($0,76 млн), актриса Анна Хилькевич ($0,57 млн), продюсер Яна Рудковская ($0,56 млн), модель Дарья Клюкина ($0,56 млн), видеоблогер Ида Галич ($0,55 млн), певица Вера Брежнева ($0,48 млн), телеведущие Ирена Понарошку ($0,43 млн) и Виктория Боня ($0,41 млн), а также актриса Наталья Рудова ($0,4 млн).

Опрошенные изданием эксперты объясняют значительный гендерный перекос в рейтинге тем, что женщины-блогеры создают контент, который интересен и подписчикам-женщинам, и подписчикам-мужчинам.

Суммарный оборот Instagram-рекламы в России в 2018 году, по оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, составил 10 млрд рублей, а по итогам текущего года достигнет 12-15 млрд рублей. Точный объем рекламы в российском Instagram неизвестен, поскольку большая часть контрактов заключаются всерую.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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