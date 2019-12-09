В США выбрали Мисс Вселенную

В США прошел финал конкурса «Мисс Вселенная». Главный титул присвоили представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия. В тройку лидеров вошли представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон и София Арагон из Мексики.

Зозибини Тунзи занимается борьбой с гендерным насилием. По ее словам, женщина ее внешности никогда не считалась красивой в мире, где она росла. Девушка выразила надежду, что это время подходит к концу.

Представительница России не смогла принять участие в конкурсе из-за сложностей с оформлением визы, а также других нестыковок в организации. Алина Санько надеется поучаствовать в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.12.19

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