Молодая возлюбленная Петросяна заявила о травле в СМИ

Молодая возлюбленная артиста Евгения Петросяна заявила, что против нее развернута настоящая кампания по травле в СМИ. С таким заявлением Татьяна Брухунова выступила в своем Инстаграме. Поводом для записи стала появившаяся три дня назад новость о том, что 70-летний Петросян и 30-летняя Брухунова поженились.

«В России клевета безнаказанна. Раз представители масс-медиа за публичную ложь не перемещаются из уютного офиса за решетку», – эмоционально отметила г-жа Брухунова. Она также поблагодарила за помощь и поддержку своих друзей из Инстаграма, отметив, что как свободный человек она вправе распоряжаться своей жизнью как угодно и комментариев относительно ее никому давать не намерена.

Сам Петросян также прокомментировал слухи о своей женитьбе на Брухуновой. «В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», – написал он в своем Инстаграме.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.12.19

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