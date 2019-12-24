Леру Кудрявцеву срочно прооперировали – лопнул грудной имплант (ФОТО)

Известная российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева попала в больницу из-за лопнувшего грудного импланта. Об этом сама Кудрявцева сообщила в своем инстаграме.

Телеведущая перенесла экстренную операцию по удалению имплантов и иссечению силикона из тканей. Кудрявцева назвала эту процедуру «очень агрессивной» и призвала женщин воздержаться от установки грудных имплантов.

Телеведущая рассказала, что решилась на пластику груди 15 лет назад – ее оперировали в Санкт-Петербурге. «На сертификате было черным по белому было написано – пожизненная гарантия, а доктор говорил – можно танком давить», – отметила 48-летняя Кудрявцева. Тогда телеведущая была «подопытным кроликом», призналась она. Теперь же ей приходится ежегодно проходить медобследование. В ходе очередного чек-апа медики и выявили проблему. «Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :(((, – написала Кудрявцева в соцсети. – В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей».

В своем посте она призвала женщин не вставлять грудные импланты: «Девочки – этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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