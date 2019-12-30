«Пляж! Я заслужила»: соцсети раскритиковали новое пляжное фото Волочковой

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова оказалась под ударом критики пользователей «Инстаграм». Как передает корреспондент РИА «Новый День», фотографию с солнечного пляжа в Таиланде звезда опубликовала сегодня утром.

«Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь!» – сообщила Волочкова. «Ну конечно заслужила... Видно, благотворительные, безвозмездные концерты неплохую прибыль приносят», – отреагировала одна из пользователей соцсети под ником tatyana1598008.

«Этому купальнику уже пять лет, – пишут читатели «Инстаграм». – Отдых заслужила, купальник новый не заслужила». Подписчики звезды отмечают, что «купальник не по размеру, жуть просто», а самые вежливые аккуратно отмечают, что «он вам не идет». «Ну неприлично так ходить, даже на пляже в демократичном Phuket», – заявила annavonmeerkatt.

При этом пользователи соцсети, не стесняясь в выражениях, раскритиковали и фигуру Волочковой. «Опять всё тоже самое, блины расплющены, 3 лоскутка, каждый раз одна и та же поза!» – возмутилась gorbunova7763. «Грудь совсем форму потеряла», – подхватила Galina_galinka. «Боже, ну все висит и вываливается», – отметила vikikiki77777. «Это жутко смотреть, ноги – одни шишки и кости. Ужас. Что-то ноги какие-то синие», – отреагировали комментаторы.

Правда, отметились в комментариях и поклонники балерины – они посоветовали Волочковой не обращать внимания на завистливые комментарии, указав, что оставляют их, как правило, женщины. «Но, дорогая, хватит худеть. Это к хорошему не приведет», – предостерегли звезду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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