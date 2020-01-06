О Майкле Джексоне снимут художественный фильм

О жизни и творчестве Майкла Джексона снимут фильм. Права на байопик у наследников певца уже получил британский продюсер Грэм Кинг. У него есть опыт в создании подобных фильмов – Кинг автор «Богемской рапсодии», рассказывающей о жизни другого знаменитого артиста Фредди Меркьюри. Сценаристом на новую работу о суперзвезде Джексоне приглашён Джон Логан. Он работал над фильмами «Гладиатор», «Последний самурай» и «Авиатор».

Сообщается, что создатели байопика намерены показать всесторонне жизнь Майкла Джексона, в том числе суды о делах по педофилии, по которым Майкл Джексон в итоге был полностью оправдан. В фильме будет представлено творчество Джексона разных лет. Как известно, на сцене артист выступал с самого детства – сначала в составе семейного коллектива «Джексон 5», а после – сольно.

О том, кто выступит в роди режиссера, а также актёре на главную роль, пока ничего не известно.

Отметим, что поклонники творчества Майкла Джексона в основном настороженно отнеслись к идее съёмок фильма о суперзвезде. Они бурно обсуждают новость в соцсетях и на профильных форумах, высказывая беспокойство по поводу того, удастся ли авторам картины адекватно отразить жизнь и творчество их кумира.

Напомним, что Майкл Джексон скоропостижно скончался в возрасте 50 лет в 2009 году. У него осталось обширное творческое наследие, десятки престижнейших наград, в том числе за самый продаваемый альбом «Триллер», а также трое детей.

Лос-Анжелес, Елена Васильева

Лос-Анжелес. Другие новости 05.01.20

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