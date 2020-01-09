Джастин Бибер объяснил свой измученный вид смертельной болезнью

Певец Джастин Бибер заявил, что страдает от болезни Лайма. Этим он объяснил изменения в своей внешности, которые давно заметили поклонники музыканта.

Признание Бибер сделал в своем Instagram. Его измученный вид породил слухи о том, что канадский поп-исполнитель злоупотребляет наркотиками и алкоголем. «У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Помимо этого, у меня серьезный случай хронического мононуклеоза. Все это пагубно сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую», – написал Бибер.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз передается через укусы клещей. Последствия заражения могут очень печальными, вплоть до инвалидности или даже летального исхода. Музыкант отметил, что он «жив благодаря правильному лечению от этой пока еще неизлечимой болезни».

Ранее о таком же диагнозе заявляли известная певица Аврил Лавин и топ-модель Белла Хадид.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 09.01.20

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса. / О Майкле Джексоне снимут художественный фильм. / Отречение от Крыма не помогло Хакамаде – Украина не принимает. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»