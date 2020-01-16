Принц Гарри и Мэган Маркл вышли в свет впервые после разговора с королевой

Принц Гарри и Мэган Маркл занялись светской жизнью впервые после разговора с королевой о «мэгзите». Как сообщает BBC,

Принц Гарри проведет жеребьевку участников Кубка мира по регби. Он пройдет в 2021 году в 17 городах Великобритании и в нем примут участие представители 21 нации мира. В соревнованиях примут участие 16 мужских, восемь женских и восемь команд инвалидов-колясочников.

Жеребьевка состоится в четверг и еще неделю Гарри пробудет в Великобритании, занимаясь делами. В это время его жена и ребенок находятся в Канаде.

Мэган Маркл, передают СМИ, посетила во вторник благотворительный фонд в Ванкувере, который проводит кампании для девочек-подростков, живущих в бедности, и женский центр в центре города Истсайд в Ванкувере, где обсуждались проблемы женщин в современном обществе.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.01.20

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