Принц Гарри провел жеребьевку команд Кубка мира по рэгби-2021

Принц Гарри успешно вышел в свет впервые после скандального объявлении о том, что он и его жена Мэган Маркл хотят свободы от обязанностей членов королевской семьи.

Как сообщает CNN, в минувший четверг в Букингемском дворце герцог Сассекский провел жеребьевку команд для Чемпионата мира по регби, который пройдет в 2021 году в 17 городах Великобритании. Как сообщают СМИ, принц был в хорошем настроении много шути, в том числе во время встречи с детскими командами по рэгби.

Герцог Сассекский был покровителем футбольной лиги регби с декабря 2016 года, когда он унаследовал эту роль от королевы.

Букингемский дворец в преддверии жеребьевки сделал небольшое заявление в том духе, что «герцог Сассекский всегда твердо верил в роль спорта для объединения общин и изменения жизни людей».

Как ранее писал «Новый День», пока принц Гарри занимается делами в Англии, его супруга с ребенком находятся в Канаде. По сообщениям местных СМИ, герцогиня Сассексская впевые после сенсационного заявления о «Мэгзите» вышла в свет во вторник – она посетила женский центр в Ванкувере, где обсуждала с собравшимися роль женщины в современном обществе.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 17.01.20

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