Светская львица Пэрис Хилтон запустила кулинарное шоу

Американская звезда Пэрис Хилтон запустила кулинарное шоу. Зрители усомнились в том, что 38-летняя светская львица когда-либо готовила прежде.

Первый выпуск Cooking with Paris был опубликован на YouTube-канале Пэрис Хилтон. Знаменитость приготовила лазанью, а также поделилась с пользователями кулинарными советами. За несколько дней ролик набрал свыше 1 млн просмотров.

В комментариях зрители отметили, что звезда даже не помыла руки, прежде чем начала готовить, хотя за пару минут до этого держала маленькую собачку. Кроме того, Хилтон не убрала волосы, длина которых доходит почти до талии. Многие указали, что волос знаменитости вполне мог оказаться в еде.

Пэрис Хилтон стала популярной благодаря реалити-шоу «Простая жизнь», в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи. Девушка пробовала себя в роли модели, певицы и даже играла в кино, за что была трижды удостоена антипремии «Золотая малина».

Помимо этого, Хилтон прославилась скандальными выходками и множеством бурных вечеринок, папарацци не раз фотографировали ее в непотребном виде. Также девушка садилась за руль пьяной, за что была арестована и даже отбыла небольшой срок в заключении. По данным прессы, именно ее поведение стало причиной того, что дедушка Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton лишил внучку наследства.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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