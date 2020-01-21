Житель Новосибирска предлагает женщинам забеременеть за 120 тысяч рублей

Житель Новосибирска предлагает свои услуги по зачатию детей. Мужчина оценил свою помощь в 120 тысяч рублей.

Объявление новосибирец разместил в социальных сетях. При этом намерения у него серьезные, он готов подписать договор с желающей забеременеть женщиной и не будет претендовать на отцовство. У мужчины есть медицинские справки о том, что он абсолютно здоров.

Кроме наличия 120 тысяч рублей, из которых 30% женщина должна заплатить авансом, а остальное по факту беременности, мужчина предъявляет и другие требования. Так будущая мать должна быть не младше 30 и не старше 45 лет, весом не больше 90 килограммов, но и не меньше 45. Кроме того, женщина также должна предоставить справки о состоянии здоровья.

По словам мужчины, он женат, у него есть дети. Однако супруга не знает о новом способе заработка главы семейства.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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