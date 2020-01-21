Оззи Осборн рассказал, как страдает от неизлечимого неврологического заболевания

Оззи Осборн страдает он неизлечимого неврологического заболевания. 71-летний рок-музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath дал интервью передаче Good Morning America, в ходе которого рассказал, что страдает одной из форм болезни Паркинсона. По словам музыканта, он в течение года находится в ужасном состоянии и принимает множество лекарств после перенесенной операции. Фрагмент интервью опубликован в Twitter на странице телевизионной программы, сообщают «Вести 24».

Жена рокера Шэрон Осборн, которая тоже приняла участие в беседе, рассказала, что болезнь мужа не является смертным приговором, но в теле ее супруга затронуты все нервы. По словам 67-летней женщины, у Оззи могут быть спокойные дни, а потом все резко становится очень плохо.

Сам музыкант признался, что решил рассказать о болезни, поскольку не в силах больше ее скрывать. По словам Осборна, у него плохо с секретами и ему тяжело удается скрывать что-либо, сообщают «Вести 24».

Москва, Служба информации

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