Украинскую певицу с продюсером выгнали из Лувра

Известная украинская певица Анастасия Приходько ее продюсер Тигран Григорян попали в скандал в Париже. Обоих выставили из Лувра за неподобающее поведение. Более того, к выдворению пары из самого знаменитого музея мира по версии 2019 года была привлечена полиция.

О том, что произошло во французской столице, Анастасия Приходько похвасталась в своем Инстаграмме. По задумке певицы и ее продюсера, в Лувре он должны были снять несколько видеороликов. Однако правилами музея данные действия без согласования с руководством музея запрещены. Охрана зафиксировала противоправные действия и выдворила из Лувра нарушителей закона.

Самой Приходько, судя по комментариям в Инстраграмме, все понравилось: «Увидеть Париж и умереть – это фигня! А вот увидеть «Лувр», и чтоб тебя попросила полиция его покинуть – это воспоминания на всю жизнь».

Правда, во втором сообщени в Инстраграмме Приходько дает разъяснения – на самом деле, разрешение на съемку в Лувре было и за полгода был подано соответствующее уведомление в мэрию Парижа. Но человек, который вез бумаги, опоздал – поэтому и пришлось объясняться по поводу съемок с охраной и полицией.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 02.02.20

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