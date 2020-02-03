Мила Йовович родила третьего ребенка

44-летняя актриса Мила Йовович стала матерью в третий раз.

Беременность звезды «Пятого элемента» протекала весьма непросто. Йовович часто жаловалась на отеки, лишний вес. Новорожденную назвали необычным именем Озиан.

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от близких и поклонников по всему миру, сообщают «Вести 24».

За время беременности актриса поправилась на 25 килограммов. Она часто жаловалась своим подписчикам, что было тяжело передвигаться и вести привычный образ жизни.

«Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает», – писала звезда в Инстаграмме.

Третий ребенок в семье стал очень долгожданным. Мила с мужем – режиссером Полом Андерсоном всегда мечтали о большой семье. Вместе они уже 15 лет, в семье уже есть две дочки Эва Габо и Дашиэл Иден.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.02.20

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