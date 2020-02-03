Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы

Голливудская актриса Памела Андерсон рассталась с пятым мужем спустя всего 12 дней после свадьбы. Об этом сообщает The Independent.

Церемония бракосочетания Андерсон и продюсера Джона Питерса прошла 21 января в Малибу. Ранее они встречались в 80-х годах, а несколько месяцев назад возобновили отношения, которые держали в секрете.

Андерсон заявила, что пока не подавала документы на развод. Супруги решили сделать перерыв, чтобы оценить возможность продолжения отношений. «Нам необходимо разобраться, чего мы хотим от жизни и друг друга. И рассчитываем на вашу поддержку в этот период. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс», – передали слова актрисы ее представители.

Для 52-летней Памелы Андерсон этот брак стал пятым, как и для 74-летнего Питерса. Ранее избранниками актрисы становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 03.02.20

Мила Йовович родила третьего ребенка. / Украинскую певицу с продюсером выгнали из Лувра. / Меган Маркл поможет разведенкам найти нового мужа за 600 долларов в день. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»