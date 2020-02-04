Умер лидер команды КВН «Армянская сборная»

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет. Как сообщают «Вести 24», юмориста госпитализировали 8 января 2020 года с инсультом. Через несколько дней Григорян пошел на поправку, поэтому 21 января его выписали из больницы.

Через два дня у молодого человека резко заболела голова, он потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Врачами была обнаружена аневризма, после чего Григоряна ввели в кому.

Однако предпринятые медиками усилия не помогли. Григорян умер 1 февраля. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в Инстаграмме.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.02.20

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