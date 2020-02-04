Рисунок российской школьницы украсил обложку американского Vogue

Рисунок 16-летней Анастасии Ковтун, проживающей в Пермском крае, попал на обложку популярного глянцевого журнала Vogue. Школьница изобразила певицу Билли Айлиш.

Как сообщается на странице Vogue в Instargam, рисунок рекомендовала сама Билли Айлиш. Изображение украсит цифровую версию журнала для американских пользователей.

www.instagram.com/voguerussia

Таким образом, Анастасии Ковтун стала самым молодым автором диджитал-обложки. Россиянка рассказала, что рисует прежде всего для себя, а не для того, чтобы стать популярной. Свои работы она выкладывает в соцсетях.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 04.02.20

Умер лидер команды КВН «Армянская сборная». / Памела Андерсон рассталась с мужем через 12 дней после свадьбы. / Мила Йовович родила третьего ребенка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»