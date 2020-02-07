Валерий Гаркалин госпитализирован

Перенесший два инфаркта Валерий Гаркалин попал в больницу. Как сообщает издание Starhit, 7 февраля стало известно, что актера госпитализировали в экстренном порядке.

Врачи диагностировали у Гаркалина пневмонию. Близкие артиста открещиваются от комментариев о его состоянии.

Известно лишь следующее: 65-летний актер находится в одной из столичных клиник. Владимир Гаркалин почувствовал себя плохо накануне, у него началась одышка. Прибывшие к звездному пациенту медики приняли решение поместить его в стационар. К слову, у артиста не впервые возникают столь серьезные проблемы со здоровьем. Так, в 2008-ом, во время гастролей в Клайпеде, у него случился инфаркт. Буквально через несколько месяцев после этого у Гаркалина произошел еще один, который закончился операцией, сообщает Starhit.ru.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.02.20

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