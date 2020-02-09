Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в саммите для миллионеров

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские впервые после «Мекзита» появились на публике вместе на официальном мероприятии. Как сообщает PageSix, принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в конференции, организованной JPMorgan в рамках инвестиционного саммита в Майами. Отмечается, что их появление стало полной неожиданностью для собравшихся.

Первой к публике вышла Меган Маркл – ее представила американская телеведущая Гэйл Кинг. Речь экс-герцогини, впрочем, была недолгой: после трогательных признаний в любви к мужу Меган передала слово Гарри. Тема мероприятия – улучшение мира для будущих поколений – особенно близка для Гарри, поэтому свою речь он начал с воспоминаний детства, пишет журнал «Hello».

Гарри говорил о психическом здоровье и о том, как проходил терапию в течение нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму от потери своей матери, принцессы Дианы. Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся «мегзита», сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нем, потому что хочет защитить свою семью. Коснулся Гарри и своих отношений с бабушкой Елизаветой II. По его словам, они по-прежнему являются хорошими.

Между тем, эксперты полагают, что участие Гарри и Меган в саммите для миллионеров – платный проект, за который они могли получить от организаторов до полумиллиона долларов.

Москва, Елена Васильева

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