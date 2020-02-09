Анна Седокова ждёт четвертого ребенка

Певица Анна Седокова и баскетболитс Янис Тимма ждут ребенка. Как сообщает издание «StarHit», пара рассекретила роман осенью прошлого года, хотя встречаться стали онр еще в начале лета. Баскетболист быстро завоевал сердце артистки и переехал к ней в дом. Поклонники уже несколько месяцев говорят, что певица находится в ожидании малыша, а недавно она подтвердила слухи, общаясь с поклонницей в своем Инстаграмме.

Отметим, что для Анны это будет уже четвертый ребенок. Первую дочь Алину она родила футболисту Валентину Белькевичу, вторая Моника появилась от отношений с бизнесменом Максимом Чернявским, а отцом третьего сына Гектора стал Артем Комаров. Многие хейтеры любят уколоть артистку тем, что она рожает от богатых мужчин, а затем уходит от них – но Седокова парирует, что каждого избранника она сильно любила и хотела от него ребенка, пишет «StsrHit».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.02.20

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