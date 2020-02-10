Брэдли Купер и Ирина Шейк снова общаются и вместе гуляют

Одна из самых ярких пар Голливуда Брэдли Купер и Ирина Шейк зарыли топор войны и теперь общаются как старые друзья. Они старались избегать друг друга более полугода, что было затруднительно, так как у пары есть дочь Лея.

Актер и модель были вместе несколько лет. Шейк родила девочку в 2017 году. Неожиданно для всех в 2019 году стало известно, что Купер и Шейк расстались. Было много версий, что привело к разрыву отношений. Одни говорили, что у Купера роман с Леди Гагой. Они оба работали над фильмом «Звезда родилась». Другие считают, что Шейк очень хочет замуж, а Купер не торопится делать предложение, так как нацелен на карьеру.

Чтобы там ни было, по всей видимости, пара все-таки разобралась в своих отношениях и нашла способ примирения, пишет «СтарХит». Если раньше папарацци часто фотографировали Купера на прогулке с дочерью, то в последнее время на улице можно увидеть семью в полном составе.

К тому же Шейк и Купер активно позировали фотографам на вечеринке после церемонии вручения премии BAFTA. Формат празднования вполне позволял бывшим влюбленным избегать друг друга, но они предпочли мило беседовать.

Впрочем, поклонникам пары не стоит питать надежд на воссоединение. Инсайдеры утверждают, что Шейк намерена больше времени посвящать карьере и заботе о дочери и не ищет новых отношений. Да и Купер не предпринимает попыток, чтобы вернуть возлюбленную.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 10.02.20

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