Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова стали родителями

Третий ребенок родился в семье певца Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.

Как пишет издание «Starhit», Анна предполагала родить в марте, но счастливое событие состоялось с опережением почти на месяц. О рождении малыша рассказал брат Энрике – Хулио Иглесиас-младший.

В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что уже стал дядей.

Правда, о поле ребенка мужчина умолчал, наотрез отказавшись отвечать. «Это секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив», – коротко прокомментировал радостную новость родственник мировой звезды.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.02.20

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