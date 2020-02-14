Таинственный художник Бэнкси представил свою «валентинку»

В Бристоле появилось граффити, посвященное Дню всех влюбленных. Автор произведения уличного искусства – загадочный художник Бэнкси.

День святого Валентина отмечают во всем мире 14 февраля. Бэнкси не остался в стороне и изобразил свое понимание праздника всех влюбленных. Фото нового произведения художник опубликовал в Instagram.

Рисунок состоит из графического изображения девочки с рогаткой и разбитого сердца, выполненного из цветов и листьев красного цвета. Граффити размещено на здании в Бристоле.

Кто скрывается под псевдонимом Бэнкси, до сих пор доподлинно неизвестно. Хотя журналисты, деятели искусства и другие специалисты не раз пытались разгадать тайну личности художника. Чаще всего работы Бэнкси можно увидеть на стенах зданий в Бристоле.

Бристоль, Зоя Осколкова

Бристоль. Другие новости 12.02.20

Правнук Сталина бесследно исчез вместе с женой. / Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой. / Джонни Депп требует 50 млн долларов от экс-супруги за пережитое насилие. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»