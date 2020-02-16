Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Актриса «Секс в большом городе» (CNN)Линн Коэн умерла в Нью-Йорке. Как сообщил прессе агент Джош Пульца женщине было 86 лет.

Ветеран кино и сценической актрисы была известна своей ролью экономки Магды в популярном сериале HBO. Она появилась в 13 эпизодах между 2000 и 2004 годами и повторила свою роль в фильме 2008 года «Секс в большом городе» и его продолжении 2010 года.

Ее персонаж Магда работала домработницей и няней у персонажа Миранды Хоббс, которую сыграла Синтия Никсон, сообщает, CNN.

кроме того, актриса также знакома зрителям по телевизионной франшизе «Закон и порядок».

Данных о дате похорон от родных актрисы пока не поступало, сообщает CNN.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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