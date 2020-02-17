Элтон Джон не смог закончить концерт из-за пневмонии

72-летний Элтон Джон потерял голос прямо во время концерта в Окленде в Новой Зеландии. Как сообщает BBC, во время исполнения очередной песни голос музыканта дрогнул, потом он замолчал. После этого Элтон Джон объявил публике, что не сможет высевать дальше, расплакался и ушел со сцены поддержке своих помощников и громкие аплодисменты публики. Зрители с пониманием отнесли к ситуации и поддержали исполнителя в социальных сетях.

Сообщается, что у Элтона Джона диагностирована пневмония в лёгкой форме.

Напомним, что певец находится в прощальном турне. После ухода со сцены он планирует посвятить все свое время семье.

Организаторы выступлений сообщают, что остальные новозеландские концерты Элтона Джона пройдут по расписанию – в будущие вторник и четверг. Билеты на них распроданы. На сегодняшний день Элтон Джон остаётся один из самых востребованных живых исполнителей в мире.

Окленд, Елена Васильева

Окленд. Другие новости 16.02.20

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