Волочкова собирается выйти замуж на берегу Мойки

Одна из ярких героинь скандальных светских хроник Анастасия Волочкова собралась замуж. Имени своего избранника балерина не раскрывает, но охотно делится деталями будущей торжественной церемонии. Как сообщает издание «СтарХит», известно, что церемония состоится 20 сентября и будет, цитируем, по-настоящему шикарной. На праздник приглашены все звездные друзья балерины. «Мы решили устроить церемонию в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там очень красиво и романтично. Своего возлюбленного я принципиально не показываю. Так что придется всем дождаться свадьбы», – подчеркнула Волочкова.

Однажды балерина уже устраивала пышную свадьбу в Северной столице, напоминает starhit.ru. Тогда они с Игорем Вдовиным потратили несколько миллионов на кареты, дорогие наряды и десятки букетов цветов. Позднее выяснилось, что шикарная церемония в Екатерининском дворце была фикцией, и официально влюбленные так и не поженились.

На этот раз Волочкова хочет получить долгожданный штамп в паспорте. По мнению звезды, рядом с ней сейчас именно тот человек, которого она искала всю жизнь. «Мой любимый никогда не был женат, он абсолютно свободен и не известен широкой публике. Он восхитил меня своим искренним чувством, вниманием ко мне, добропорядочностью», – ранее делилась балерина.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.02.20

Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal. / Госкино Украины запретило к показу фильм с участием Зеленского. / Волочкова хочет отсудить свою пенсию у Большого театра. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»