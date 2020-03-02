Мадонна сделает перерыв в выступлениях из-за падения на сцене

Поп-певица Мадонна упала на сцене и заработала ушиб. Как сообщила сама звезда в своем Instagram, из-за травмы она несколько дней проведет в постели.

Инцидент произошел во время выступления в Париже. Мадонна уточнила, что из-под нее буквально вытащили стул. Боль была настолько сильной, что певица не сдержала слез.

«Если бы только колени не подвернулись, хрящ не порвался, ничего бы не заболело и слезы не потекли из глаз. Но, слава богу, это всегда происходит и напоминает о том, что все мы люди», – написала исполнительница.

Мадонна сравнила себя со сломанной куклой, скрепленной скотчем и клеем. Певица также сообщила, что несколько дней проведет в постели, чтобы поправить здоровье и закончить концертный тур Madame X с улыбкой на лице, в целости и сохранности.

О проблемах со здоровьем Мадонна заявляла в январе. По этой причине она перенесла концерт в Лондоне.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 01.03.20

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