Орландо Блум и Кэти Перри ждут ребенка

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри ждут ребенка. По словам 35-летней певицы, первенец появится на свет летом. Сейчас звезда и ее избранник Орландо Блум принимают поздравления от поклонников со всего мира. Несмотря на интересное положение, Кэти продолжает много работать. По всей видимости, выходить в декрет – не входит в ее планы, пишет издание «StarHit».

Напомним, около четырех лет Кэти встречается с Блумом, у которого уже есть сын от брака с бывшим ангелом Victoria's Secret Мирандой Керр. За это время звезды расставались из-за неверности голливудского красавчика, но вскоре сходились снова. В прошлом году пара обручилась, но до свадьбы дело пока не дошло.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.03.20

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