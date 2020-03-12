Актрису Наталью Андрейченко задержала полиция

Наталья Андрейченко попала в неприятности с полицией в Мексике.

Как сообщает издание «7 дней», сейчас актриса снимает свой новый проект – онлайн-курсы «От сердца к сердцу», премьера которого состоится в ближайшее время.

9 марта, когда артистка решила снять один из выпусков на руинах древнего города Майя в Ушмале, выяснилось, что в парке, представляющем собой народное достояние, снимать видео нельзя. Более того, для Андрейчекнко оказалось сюрпризом и то, что в Мексике запрещена съемка с квадрокоптера, которая как раз и велась ее съемочной группой.

Но изначально сотрудников полиции к Андрейченко привлекло совсем другое. Им показалось, что оператор пристает к Наталье – а он в тот момент снимал петличку со звезды. «Они спросили, что вы к женщине пристаете? – рассказывает продюсер проекта Ян Трунцев. – И тут мы сделали глупость, сказали, что никто ни к кому не пристает, а мы просто снимали видео для проекта. Узнав, что мы что-то снимали, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали всю съемочную группу и Наталью в участок. Только то, что Наталья вела себя экспрессивно, говорила о домашнем кино, о том, что ее ждут дети, настолько ошарашило сотрудников правоохранительных органов, что они нас отпустили. Если бы они нашли засунутый в объемную сумку Натальи квадрокоптер, она бы села в тюрьму. Об этом успел шепнуть по дороге член группы, постоянно проживающий в Мексике. В общем, хорошо то, что хорошо кончается».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.03.20

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