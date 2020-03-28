Том Хэнкс и его жена вылечились от коронавируса нового типа

Популярный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вылечились от коронавируса нового типа и вернулись в свой дом в Лос-Анджелесе в пятницу. Они провели более двух недель на карантине в Австралии после того, как врачи диагностировали у них COVID-19. Хэнкс прибыл в страну для съёмок фильма об Элвисе Пресли.

Находясь на лечении, Хэнкс призывал в Твиттере быть разумными и оставаться дома, чтобы прекратить передачу инфекции. «Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, мы поможем, где сможем, и оставим некоторый утешение, все это должно пройти», – писал Хэнкс.

Как сообщает РИА «Новый День», Хэнкс вернулся из Австралии в США на частном самолете. По прибытию домой их ждёт двухнедельный карантин в своем доме в Калифорнии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.03.20

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