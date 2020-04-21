Волочкова показала россиянам, как правильно делать шпагат в режиме самоизоляции (ВИДЕО)

Балерина Анастасия Волочкова посоветовала россиянам в режиме самоизоляции делать упражнения «лежа на диване или на полу», и вновь продемонстрировала свою знаменитую растяжку. Видеоурок она опубликовала в Инстаграм.

«Дорогие мои, сидите дома, но не в бездействии! Вот Вам несколько простых упражнений от меня в подмогу, которые можно выполнять, лёжа на диване или на полу», – отметила балерина.

В трех видеороликах Волочкова рекомендует подписчикам «не растрачивать силы попусту, а посвящать эти силы для того, чтобы быть в форме – такой же стройной, как я». Упражнения, по ее словам, можно выполнять на полу – если «ноги слишком длинные» и не позволяют делать это на диване.

В роликах есть и серия упражнений на растяжку, где звезда вновь демонстрирует свой знаменитый шпагат. «Смотрите, если вы не можете полностью, или кто-то растянул не так сильно связки, я-то для удовольствия растягиваю, можно как-то вот так. Но колени должны быть вытянутые, иначе это вообще какой-то антисекс», – заявила она.

Запись собрала боле 2,6 тысячи отметок «нравится». Однако комментарии Волочкова предусмотрительно закрыла, поэтому подписчики не смогли выразить свое отношение к уроку гимнастики от знаменитой балерины.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.04.20

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