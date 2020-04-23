«Это просто какой-то беспредел!» Волочкова пожаловалась, что с ее банковской карты списали все деньги

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что на период самоизоляции осталась без денег. С ее банковской карты судебные приставы списали все средства по иску трехлетней давности. Из-за ситуации с коронавирусом суды и служба судебных приставов закрыты, и светская львица не может даже выяснить подробности дела.

Об инциденте Волочкова сообщила в Инстаграм. В видеоролике, записанном у входа в участок мирового суда в подмосковном Красногорске, балерина рассказала, что утром ей стали приходить сообщения на телефон от Сбербанка. Там говорилось о полном списании средств с ее банковской карты. «Как-то интересно частями все шло. Назначение платежа было неизвестно», – отметила она.

В результате ее адвокат выяснил, что дело связано «с каким-то клубом «Тонус», который вообще находится в Санкт-Петербурге». «Я о существовании этого клуба не знала вообще до сегодняшнего дня, – говорит Волочкова. – И почему меня вообще не предупредили о том, что есть какое-то взыскание?».

В Красногорский суд она приехала, чтобы «справедливость навести, потому что извините меня, это просто какой-то беспредел», говорит она. «На моем месте может оказаться любой человек. Я, как обычно, за правду», – заключила балерина.

По словам Волочковой, дозвониться до судебного пристава она так и не смогла, а Красногорский суд закрыт на период режима повышенной готовности – в отличие от банка, который даже в это время сумел списать все деньги с ее карты.

Согласно данным портала судебного участка №100 Красногорска, взыскателем по иску к Волочковой А.Ю. является ООО «Тонус-Клуб». Судебный приказ был зарегистрирован 2 ноября 2017 года. В Санкт-Петербурге, по информации системы «Контур.Фокус», есть только одно ООО с таким названием – это компания, которая находится в процессе ликвидации с ноября прошлого года. Ее учредителями выступают Ирина Черва и Елена Коростылева, которые основали сеть спортивных клубов.

На сайте «Тонус-клуба» есть сообщение с фотографией Волочковой, датированное 9 января 2017 года. В нем говорится, что балерина приобрела для своего дома клубный роликовый тренажер. Такая же фотография со ссылкой на аккаунт «Тонус-Клуба» размещена и на странице в «Инстаграм» самой Волочковой.

На сайте компании указана цена этого тренажера – 190 тысяч рублей. Согласно данным на сайте УФССП по Московской области, долг Анастасии Волочковой составлял 192 500 рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.04.20

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