Актер Венсан Кассель попал в больницу во Франции

Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом сообщает издание Mirror.

53-летний артист упал со скутера в деревне Арбонн на юго-западе Франции. В результате аварии Кассель получил травму головы.

На следующий день он обратился к своим подписчикам в Instagram и рассказал о случившемся, а также показал синяки. В настоящее время актер чувствует себя хорошо, врачи позволили ему продолжить лечение дома.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 20.05.20

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