Алисия Сильверстоун призналась, что принимает ванну с 9-летним сыном

43-летняя актриса Алисия Сильверстоун призналась читателям The New York Times, что принимает ванну с своим девятилетним сыном. Рассказывая о том, что она со своим ребенком занимается, когда они дома, она перечислила, что они вместе играют, танцуют, прыгают на батуте и через скакалку. «Мой сын и я принимаем ванну вместе, а когда его нет со мной, то я принимаю ванну, которая успокаивает и расслабляет»,– сказала Сильверстоун.

Напомним, что Алисия сейчас снимается не часто – она нашла себя в качестве экоактивистки, вегана и защитницы прав животных. Ранее Сильвестоун уже привлекала к себе внимание довольно странными высказываниями о вреде прививок. А в 2012 году она рассказала в одном из интервью, что прежде, чем покормить своего сына Беара, она пережевывает ему лично всю пищу.

В последнем интервью The New York Times Алисия также отметила, что пища сильно влияет на ее настроение и самочувствие. Во время самоизоляции из-за коронавируса, актриса ела блюда с высоким содержанием свежей зелени и трав, мисо-суп, а также пила имбирный чай.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 30.05.20

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