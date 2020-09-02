Автор всемирно известного хита I Like To Move It найден мертвым

Автор хита I Like To Move It был найден мертвым во вторник, 1 сентября, в доме в Майами-Бич, штат Флорида, сообщает Sky News. Диджей Эрик Морилло умер в возрасте 49 лет. Его хит 1993 года в исполнении группы Reel 2 Real с тех пор использовался в большом количестве рекламных роликов и фильмов.

«Сегодня утром в 10:42 нам позвонили по телефону службы экстренной помощи 911 по адресу: 5660 La Gorge Drive. Детективы в настоящее время находятся на месте и находятся на первом этапе расследования дела», – сказал местный полицейский Эрнесто Родригес.

Менее месяца назад, 6 августа, Морилло был арестован и обвинен в изнасиловании ди-джея, которая работала с ним на частной вечеринке в декабре прошлого года на острове в Майами.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 31.08.20

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