Дуэйн «Скала» Джонсон и вся его семья перенесли коронавирус

Американский актер Дуэйн Джонсон, его жена и двое детей заразились коронавирусом. Об этом в Instagram сообщил бывший рестлер по прозвищу Рок. Он также добавил, что все избавились от вируса и здоровы.

«Моя жена Лорен, две мои маленькие дочери и я получили положительный тест на Сovid-19», – сказал 48-летний Джонсон в видео в Instagram. «Это была одна из самых сложных вещей, которые нам когда-либо приходилось преодолевать», – добавил он.

По словам Джонсона, вся семья уже избавилась от вируса, которым она заразилась от близкого друга семьи, и все здоровы. Актер призвал своих поклонников носить маску и укреплять иммунитет с помощью витаминов и антиоксидантов.

Дуэйн «Скала» Джонснон наиболее известен своими ролями в боевиках, таких как «Возвращение мумии» и нескольких эпизодах сериала «Форсаж».

Во второй раз в жизни в этом году он занял первое место в списке самых успешных актеров журнала Forbes. В прошлом году его выручка выросла до 87,5 миллиона долларов.

В США, где проживает актер, уже зарегистрировано более шести миллионов случаев заражения коронавирусом, от его последствий умерло более 185 тысяч человек.

