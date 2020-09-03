Самый дорогой футболист мира привез с Ибицы коронавирус

Звезда бразильского футбола Неймар – оказался в числе тех самых трех игроков команды «Пари Сен-Жермен», которые заразились коронавирусом. В последние дни пресса много писала по этой теме, но без официального подтверждения, со ссылкой источники, близкие к команде.

Французские СМИ сообщили, что 28-летний футболист, а также аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес дали положительный результат после возвращения из отпуска на Ибице (Испания).

Ранее в среду ПСЖ подтвердил в пресс-релизе, что три неназванных игрока дали положительный результат и «прошли соответствующие протоколы о состоянии здоровья. Все игроки и персонал будут продолжать проходить тестирование в течение следующих нескольких дней».

CNN обратился к каждому из трех представителей игроков за комментариями. В клубе отказались подтвердить личность игроков.

Неймар – самый дорогой футболист в мире. В 2017 году он подписал контракт с «ПСЖ» за 263 миллиона долларов. Десять дней назад бразилец входил в состав «ПСЖ», проигравшего в финале Лиги чемпионов.

Неймар, наряду с двумя другими игроками, теперь сталкивается с перспективой пропустить начало нового сезона, который должен начаться 10 сентября. Существуют строгие протоколы, требующие от игроков, которые дали положительный результат на вирус, самоизоляции.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.09.20

Дуэйн «Скала» Джонсон и вся его семья перенесли коронавирус. / Скончался бывший солист «Ласкового мая». / Михаил Шуфутинский исполнит хит «Третье сентября» в прямом эфире Instagram. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»