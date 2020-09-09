Кардашьяны закрывают семейное телешоу

Реалити-шоу «Идти в ногу с Кардашьян» уходит на пенсию. Ким Кардашьян объявила в Твиттере о «болезненном решении семьи отказаться от реалити-шоу» спустя 14 лет и 20 сезонов.

«Мы благодарны всем, кто следил за нами все эти годы», – написал Ким Кардашьян в Twitter. Реалити-шоу завершится после сезона 2021 года.

Напомним, что Кардашьян – это семья, которая стала известной во всем мире благодаря вышеупомянутому реалити-шоу. В выпусках рассказывается о личной жизни, конфликтах и профессиональных занятиях членов семьи: Ким, ее сестры Кортни и Хлоэ, брата Роберта младшего, матери Крис и отчима Брюса, двух молодых дочерей Кендалл и Кайли. Исполнительным продюсером реалити-шоу был американский ведущий Райан Сикрест.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 08.09.20

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