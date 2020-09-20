Российская супермодель стала женой наследника богатейшего бизнесмена Европы

Российская супермодель и благотворительница Наталья Водянова 19 сентября вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно, старшего сына и наследника владельца Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, информирует Tatler.

По сведениям издания, регистрация брака прошла в здании мэрии Парижа в присутствии мэра города Анн Идальго.

Водянова и Арно-младший встречаются с 2011 года, у них двое общих детей. Предложение от Арно Водянова получила полтора года назад, в свой день рождения 28 февраля 2019 года. Модель анонсировала свадьбу 1 января 2020 года, опубликовав в своем инстаграме фото с кольцом с внушительным бриллиантом.

В феврале текущего года модель сообщила в интервью журналу Elle, что пара пригласила на свадьбу около 300 гостей. Изначально Водянова и Арно должны были обвенчаться в аббатстве Saint-Pierre d'Hautvillers 27 июня, но церемонию пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Антуан Арно является гендиректором производителя мужской люксовой обуви и одежды Berluti и возглавляет совет директоров модного бренда Loro Piano. Обе компании контролирует империя Бернара Арно LVMH. В нее входят около 70 брендов, включая Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy.

В 2018 году Бернар Арно был признан самым богатым человеком Европы. В апреле этого года журнал Forbes оценил состояние семьи Арно в $76 млрд. Бернар Арно оказался на третьем месте среди богатейших людей планеты.

Москва, Наталья Петрова

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