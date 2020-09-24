«Был приступ острой боли»: актеру Сергею Жигунову удалили зуб в самолете

Актеру Сергею Жигунову удалили зуб прямо вовремя авиаперелета. Об этом артист сообщил в своем инстаграме, выложив фотографию в повязке.

По его словам, вырвать зуб пришлось из-за приступа острой боли. «Стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь – удалила нижнюю шестерку», – написал Жигунов, отметив, что «чувствует себя нормально».

В завершение актер поблагодарил экипаж лайнера.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.20

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