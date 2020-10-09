Жительница США обвинила в мошенничестве Брэда Питта

Жительница Техаса Келли Кристина требует от голливудского актера Брэда Питта компенсации за нарушение условий договора. Адвокаты звезды считают, что женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Page Six.

Американка утверждает, что заплатила Питту 40 тысяч долларов за посещение мероприятий, которые она организовала для его благотворительного фонда, который занимается строительством домов для жертв урагана Катрина. Актер нарушил условия договора, а потому Кристина требует от него 100 тысяч долларов.

Более того, по словам женщины, у нее сложились близкие отношения с Питтом, он якобы даже обещал на ней жениться.

Адвокат звезды уверен, что Кристину обманули интернет-мошенники, представившиеся Питтом, а актер никогда не имел дел с этой женщиной.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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