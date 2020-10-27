Земфира заболела Covid-19

Певица Земфира заразилась коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, 44-летняя исполнительница обратилась к медикам и сдала тест на Covid-19. В понедельник, 25 октября, ей сообщили о положительном результате.

Певица лечится дома по рекомендациям врачей.

Сама артистка пока не прокомментировала сообщения о своей болезни.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.10.20

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