Кира Найтли отказывается сниматься голой у режиссеров-мужчин

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не планирует участвовать в съемках в обнаженном виде. При этом звезда подчеркнула, что может сделать исключение, если режиссером фильма будет женщина. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, найтли добавила новое правило в рабочий контракт. Отказ от обнаженных съемок она аргументирует тем, что после рождения двоих детей ей неловко стоять перед группой мужчин без одежды. Именно мужские взгляды на ее голое тело смущают актрису.

Впрочем, звезда обещала подумать, если ей поступит предложение от режиссера-женщины, а сюжет фильма будет посвящен пути материнства и принятию своего тела. «Абсолютного запрета у меня нет», – оставила интригу Найтли.

Напомним, ранее Кира Найтли появлялась обнаженной в нескольких картинах. Так откровенные сцены с участием актрисы появлялись в фильмах «Домино», «Опасный метод», «Пиджак» и других.

Лондон, Зоя Осколкова

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