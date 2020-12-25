Ранчо «Неверленд» Майкла Джексона продано

Ранчо Neverland, бывшее когда-то домом Майкла Джексона, нашло нового владельца. По сообщению агентства AP, его купил миллиардер Рональд Беркл за 22 миллиона долларов.

Вся недвижимость площадью более десяти квадратных километров расположена недалеко от Санта-Барбары, штат Калифорния, и помимо основного шестикомнатного дома также включает танцевальную студию, аквапарк, кинотеатр на 50 человек, озеро и теннисный корт. Пять лет назад инвестиционная компания хотела за него 100 миллионов долларов, но с тех пор несколько раз цену снижала.

Рон Беркл, купивший эту недвижимость, был одним из бизнес-консультантов Майкла Джексона. Он – известный инвестор в супермаркеты и соучредитель инвестиционной группы Yucaipa.

В 2003 году на ранчо был проведен обыск по обвинению Джексона в жестоком обращении с детьми. В 2005 году певца оправдали; он умер четыре года спустя после передозировки успокоительного. По сообщениям СМИ, именно связь между ранчо и обвинением в жестоком обращении с детьми стала одной из основных причин столь резкого падения цены на него.

Ранчо, названное в честь вымышленного острова из сборника рассказов Питера Пэна, на котором дети не взрослеют, также утратило ряд достопримечательностей, которые раньше создавали сказочный мир Джексона. Исчез, например, зоопарк, парк развлечений или вокзал, сообщает Daily Mail.

Санта-Барбара, Елена Васильева

Санта-Барбара. Другие новости 18.12.20

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