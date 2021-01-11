HBO готовит новый сезон «Секса в большом городе»

HBO готовит новый сезон культового сезона «Секса в большом городе». Он будет называться «И вот так ...» и содержать десять серий. Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты Джонс, в съемках задействована не будет.

Как говорится в заявлении HBO, Сара Джессика Паркер продолжит играть роль Кэрри Брэдшоу, которая также станет голосом сериала. Синтия Никсон и Кристин Дэвис – две ее лучших подруги адвокат Миранда Хоббс и арт-дилер Шарлотта Йорк – также будут заняты в проекте. Ким Кэтролл, сыгравшая рекламного агента Саманту Джонс, не упоминается в пресс-релизе HBO, почему она больше не играет – не разъясняется.

Дата выхода нового «Секса…» не уточняется, но первые сцены должны быть сняты в Нью-Йорке в конце весны.

Сара Джессика Паркер, которая продюсирует сериал вместе с Синтией Никсон, Кристин Дэвис и Майклом Патриком Кингом, разместила трейлер сериала в своем аккаунте в Instagram. Это короткое видео представляет собой монтаж классических видов Нью-Йорка, перемежаемых изображениями с экрана компьютера, принадлежащими персонажу Кэрри Брэдшоу со словами «И вот так ...» и «История продолжается. ... ». Голос актрисы сопровождает эти образы.

Оригинальный сериал «Секс в большом городе», созданный Дарреном Старом, основан на одноименной книге Кэндис Бушнелл, опубликованной в 1997 году. Первый эпизод вышел в 1998 году, за ним последовали шесть сезонов. Результатом сериала также стали два фильма, выпущенные в 2008 и 2010 годах, и приквел (сериал, повествующий о событиях до оригинального сериала), который вышел в 2013 году.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 25.12.20

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