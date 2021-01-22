Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили в третий раз

Мировая премьера 25-го фильма о приключениях спецагента Джеймса Бонда перенесена на октябрь. Об этом сообщается на официальной странице франшизы в твиттере.

Лента должна была выйти в прокат весной 2020 года, но из-за пандемии дату премьеры сначала перенесли на ноябрь, а потом на апрель 2021 года.

«Не время умирать» выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года», – указывается в сообщении.

Съемки нового фильма о знаменитом шпионе обошлись в 250 млн долларов. Режиссером картины стал Кэри Фукунага. Главную роль исполнил Дэниел Крейг.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.01.21

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