Началась стадия угроз: Сергей Шнуров просит полицию возбудить уголовное дело против Иосифа Пригожина

Скандальный шоумен, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров направил в полицию заявление с просьбой возбудить уголовное дело против продюсера Иосифа Пригожина.

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку», – сообщил «Интерфаксу» адвокат Шнурова Алексей Добрынин.

Как отмечает агентство, конфликт между Шнуровым и Пригожиным из формата колких взаимных высказываний, в том числе в стихотворной форме, перешел в стадию угроз. Продюсер в интервью StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии.

Добрынин также уточнил, что в полицию подано также «профилактическое» заявление, которое обязывает сотрудников внутренних сообщить Пригожину о недопустимости противоправных действий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.21

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