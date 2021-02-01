Во время прямой трансляции на BBC зрители заметили фаллоимитатор на полке с книгами

На телеканале BBC Wales во время прямой трансляции зрители заметили на заднем фоне предмет, который, по всей видимости, не должен был попасть в кадр. Скриншоты с видео быстро разлетелись по соцсетям.

Женщина по имени Иветт Амос в прямом эфире рассуждала о психологической стороне самоизоляции жителей Великобритании. Внимательные зрители заметили, что на полке с книгами позади эксперта стоит фаллоимитатор.

Аудиторию заинтересовало увиденное, в результате кадры из трансляции были опубликованы в твиттере, где пользователи оставили много комментариев. «Очень хороший разговор, но, наверное, хорошо бы навести порядок в библиотеке», – написал один из зрителей.

Другой пользователь предположил, что «нежелательный гость», возможно, был причиной того, что женщина пребывала в хорошем настроении и широко улыбалась, несмотря на все тяготы локдауна.

Лондон, Зоя Осколкова

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