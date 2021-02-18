Жители Индии затравили Рианну из-за кулона с богом Ганешей на голом теле

Американская певица Рианна опубликовала в соцсетях снимок, на котором предстала в полуголом виде. Пользователям из Индии не понравилось, что исполнительница украсила свое тело подвеской с изображением бога Ганеши.

На фото 32-летняя певица позирует в шортах собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Обнаженную грудь Рианна прикрывает рукой. Тело девушки украшено браслетами и бусами, подвеска с Ганешей располагается в районе пупка. В Instagram публикация за два дня набрала около 10 млн лайков.

В комментариях пользователи выразили негодование по поводу того, что Рианна использует религиозный символ неподобающим образом. Некоторые указали на то, что певица не уважает культуру Индии.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за исполнительницу. По их мнению, голое тело не является чем-то предосудительным, а Рианна не хотела никого оскорбить, надев кулон таким образом.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.02.21

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