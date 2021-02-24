Мировой рекорд: студентка из Болгарии признана женщиной с самыми большими губами (ФОТО)

22-летняя болгарка Андреа Иванова вошла в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим гигантским губам. Сейчас ее цель увеличить грудь, что снова войти в книгу мировых рекордов, пишет novinky.cz.

Студентка факультета философии занялась преобразованием своего тела в 2018 году. По ее признанию, она посетила почти все клиники эстетической медицины в Софии. Хотя врачи рекомендовали ей ставить уколы гиалуроновой кислоты в губы не чаще одного раза в два месяца, девушка вопреки совету медиков делала инъекции гораздо чаще – 15 раз в год. Из-за этого у нее возникли проблемы с приемом пищи.

Так или иначе, мечта болгарки стать живой куклой Барби сбылась, и девушка вошла в Книгу рекордов Гиннеса благодаря огромным губам. После чего она поставила целью продолжить увеличение своей груди, чтобы снова попасть в книгу мировых рекордов.

Теперь болгарка хочет рекордно увеличить свою грудь, фото Profimedia.cz

Окружающие по-разному реагирует на ее трансформацию. «Некоторые люди восхищаются моими губами, а также моим стилем моды или моей грудью. Другие их презирают. Но мне все равно, у каждого своя точка зрения. Я довольна своей внешностью, а кроме того, большие губы считаются преимуществом в нашей стране», – отметила девушка.

Андреа Иванова перед пластической операцией, фото Profimedia.cz

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